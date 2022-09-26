Задержан мужчина, ранивший в ногу охранника клуба «16 тонн» в Москве

Напавший на клуб в Москве стрелок задержан Фото: прокуратура Москвы

В Москве был задержан стрелок, атаковавший охранника клуба «16 тонн» на Пресненском валу. Сейчас он доставлен в территориальный отдел полиции. Об этом сообщила пресс-служба столичного МВД.

По данным правоохранителей, мужчина был задержан в короткие сроки и доставлен в территориальный отдел для дальнейших разбирательств.

Ранее KP.RU сообщал о том, что неизвестный мужчина напал на клуб «16 тонн» в Москве, повздорив с охранником и выстрелив в него из огнестрельного оружия. Однако несмотря на ранение, охранник сумел обезоружить нападавшего. Агрессор в свою очередь, скрылся на автомобиле Mercedes.

Также KP.Ru писал о том, что команда клуба написала в соцсетях благодарственное письмо в адрес охранника, который героически защитил гостей и сотрудников заведения от неадекватного стрелка. Благодаря ему никто не пострадал. Сам охранник госпитализирован.