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Общество26 сентября 2022 14:51

Задержан мужчина, ранивший в ногу охранника клуба «16 тонн» в Москве

Полиция задержала сбежавшего с места преступления стрелка, ранившего охранника клуба «16 тонн»
Сергей КУДРИН
Напавший на клуб в Москве стрелок задержан

Напавший на клуб в Москве стрелок задержан

Фото: прокуратура Москвы

В Москве был задержан стрелок, атаковавший охранника клуба «16 тонн» на Пресненском валу. Сейчас он доставлен в территориальный отдел полиции. Об этом сообщила пресс-служба столичного МВД.

По данным правоохранителей, мужчина был задержан в короткие сроки и доставлен в территориальный отдел для дальнейших разбирательств.

Ранее KP.RU сообщал о том, что неизвестный мужчина напал на клуб «16 тонн» в Москве, повздорив с охранником и выстрелив в него из огнестрельного оружия. Однако несмотря на ранение, охранник сумел обезоружить нападавшего. Агрессор в свою очередь, скрылся на автомобиле Mercedes.

Также KP.Ru писал о том, что команда клуба написала в соцсетях благодарственное письмо в адрес охранника, который героически защитил гостей и сотрудников заведения от неадекватного стрелка. Благодаря ему никто не пострадал. Сам охранник госпитализирован.