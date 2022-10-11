Мама ребенка-аутиста планирует обратиться в полицию из-за угроз со стороны учителя Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Родители нескольких детей, обучающихся в школе № 285 в Москве, планируют обратиться за помощью к правоохранительным органам. Причиной стало поведение одной из учительниц, которая грозилась нанести серьёзные травмы ребёнку во время урока. Об этом стало известно KP.RU от самих родителей.

Проблема всплыла на поверхность, когда один из учеников коррекционного класса, с диагнозом "аутизм", показал своим родителям запись, сделанную на диктофон в смартфоне. На аудиодорожке был слышен голос некой Марины Викторовны, которая проработала педагогом 40 лет. Учительница кричала на весь класс, и напрямую угрожала искалечить мальчика.

- Сейчас подойду с ножницами и на… отрежу сосиску твою! — эта аудиозапись уже разлетелась по пабликам в социальных сетях и телеграм-каналам.

Известно, что на время проведения внутреннего расследования учительницу отстранили от работы, однако ни в Следственном комитете, ни в прокуратуре ситуацию пока не комментировали.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в раздевалке одной из столичных школ 13-летнюю девочку избила одноклассница. Ребёнка пришлось госпитализировать.