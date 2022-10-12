Угрожавшую ученику-аутисту почетную учительницу из Москвы отстранили от работы

Учительницу из Москвы, угрожавшую ученику-аутисту, отстранили от работы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в школе №285 произошел скандал: появилась информация о том, что учительница угрожает своим воспитанникам из коррекционных классов. После резких высказывания в адрес школьника с аутистическим расстройством женщину отстранили от работы, сообщает KP.RU.

Уточняется, что после уроков мальчик пришел домой и сообщил, что его отругала преподавательница. Ее слова он незаметно записал на диктофон: учительница на весь класс кричала, что ударит ребенка и отрежет ему половой член. Выяснилось, что специалист имеет 40-летний стаж работы и является почетным работником образования.

Директор образовательной организации Павел Комзолов не стал комментировать данный инцидент. Однако ранее он заявил журналистам, что на время проверки учительницу отстранили от работы.

Ранее KP.RU сообщал, что мать ребенка-аутиста, а также другие родители намерены обратиться в полицию по факту случившегося. Отмечается, что пока в столичном СК и прокуратуре об этой ситуации ничего не сообщали.