Движение затрудненно на 15 км МКАД в районе Капотни из-за опрокинувшегося грузовика

Грузовик опрокинулся на 15 км МКАД и перекрыл движение по трем полосам Фото: Департамент транспорта Москвы

Сегодня утром, 14 октября 2022 года, на внутренней стороне 15 км МКАД в Москве грузовик наехал на ограждения и опрокинулся на проезжую часть. Об происшествии сообщается в официальном телеграм-канале Департамента транспорта столицы.

В сообщении сказано, что в результате происшествия затруднено движение по трем полосам из пяти. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняется. На месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее KP.RU сообщал о другом ДТП произошедшем в столице. На юго-западе Москвы - в районе дома 22 на Литовском бульваре, водитель автобуса сбил ребенка, который пересекал пешеходный переход на самокате. В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте.

До этого, на 19-м км МКАД в результате столкновения трех автомобилей, один из них опрокинулся. Движение на дороге было затрудненно до 18.23 вечера пятницы.