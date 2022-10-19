Школьник из Москвы ранил брата-близнеца ножом из-за компьютера

В Москве школьник напал на брата-близнеца с ножом. Мальчики не поделили компьютер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На северо-востоке Москвы 14-летний мальчик ранил ножом брата-близнеца. Подростки не смогли поделить компьютер, сообщает mk.ru.

По данным источника, конфликт между ребятами произошел вечером во вторник, 18 октября, на улице Сальвадора Альенде. Во время ссоры один из подростков схватил нож и нанес брату удар в шею. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Информация о его состоянии не уточняется.

Ранее KP.RU сообщал, что в столице на школьницу в раздевалке спортзала напала одноклассница. Девочка набросилась на свою сверстницу, схватила ее за волосы, сбила с ног и начала сильно избивать. Пострадавшая попала в больницу, у нее диагностировали ушибы живота и груди. Позднее директор школы заявила, что конфликт между восьмиклассницами уладили. С подростками будут работать школьный психолог, социальный педагог и служба примирения.