Спасатели справились с пожаром с доме на улице Бахрушина в Москве, жертв нет Фото: Кадр видео

В центре Москвы на улице Бахрушина, в районе станции метро «Павелецкая», произошел пожар в трехэтажном здании старой постройки.

В городском МЧС сообщили, что пламя распространилось по зданию во второй половине дня. В 16:24 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Судя по кадрам с места происшествия, которые оказались в распоряжении NEWS.ru, огонь распространился на верхнем этаже. Языки пламени были видны из окон.

Позже в ведомстве отметили, что общая площадь возгорания составила 250 кв.м. Сведений о пострадавших пока нет, видимо обошлось без жертв.

В 18.18 спасатели полностью ликвидировали пожар. Из-за ЧП было перекрыто движение в обоих направлениях от Вишняковского переулка до 1-го Новокузнецкого переулка, передает «Газета.Ru».

Накануне в подмосковном Дмитрове огонь охватил цех по обработке креветок. Площадь возгорания составляет 2400 кв. м, сообщает ФАН.