Около 60 авиарейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды

В московских аэропортах в воскресенье из-за мокрого снега и ветра отменили и задержали почти 60 авиарейсов Фото: Алина НИЗАМОВА

В московских аэропортах в воскресенье из-за мокрого снега и ветра отменили и задержали почти 60 авиарейсов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло «Яндекс.Расписание».

Так, в аэропорте Внуково задержали 15 самолетов, два авиарейса отменили. В Домодедово задержали 30 рейсов. В Шереметьево пассажиры шести авиарейсов не смогли улететь, а посадка еще на пять рейсов задерживалась. Аэропорт Жуковский работал в штатном режиме.

На утро понедельника, по данным сервиса, в столичных авиагаванях задержали и отменили около 30 авиарейсов. Например, в Шереметьево не полетят 13 самолетов, 3 рейса задерживаются, в Домодедово задерживаются 10 рейсов. Кроме того, во Внуково 3 самолета отменили, еще одни задержан.

Ранее KP.RU сообщал, что 30 октября в столице выпал снег, а порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. «Жёлтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до 1 ноября из-за гололеда.