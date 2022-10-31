Температуру батарей повысили на 10 градусов в Москве из-за похолодания

За последние сутки температурный график изменен со среднесуточной температуры +5 до текущего значения в 0 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве из-за резкого похолодания повысили температуры в системе теплоснабжения – с 77-77 до 85-87 градусов, сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Уточняется, что за последние сутки специалисты скорректировали график со среднесуточной температуры +5 до текущего значения в ноль градусов. Батареи стали на десять градусов теплее. Для обеспечения комфорта в домах задания на изменение режимов выдаются заранее, на основании прогноза погоды.

Уточняется, что специалисты не могут быстро снизить или повысить температуру теплоносителя. Это связано с естественной инерционности системы и тепловым сжатием или расширением металлических стенок труб и другого оборудования. При этом корректировка параметров подачи тепла осуществляется автоматические – на основании погодных датчиков.

Ранее KP.RU сообщал, что Гидрометцентр спрогнозировал снег, гололедицу и до +1…+3 градусов в Москве 31 октября. Новью столбики термометров опустятся до -1…+1 градуса. Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. В понедельник на улицах столицы появился снежный покров до 5 сантиметров.