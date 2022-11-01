Ребенок пострадал в ДТП с участием такси на Звенигородском шоссе в Москве

После аварии помощь медиков понадобилась ехавшему в такси ребенку Фото: Иван МАКЕЕВ

В аварии, которая произошла около полудня 1 ноября на Звенигородской эстакаде в центре Москвы, пострадал ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он находился в автомобиле такси, который пострадал в ДТП. Возраст ребенка и его состояние не уточняются.

Ранее KP.RU сообщил об аварии, произошедшей на полосах движения в центр на Звенигородском шоссе. Там столкнулись три автомобиля, включая автомобиль такси. Из-за происшествия оказалась перекрыта одна из трех полос.

А утром 1 ноября крупное ДТП произошло на Ленинградском проспекте - на полосах движения в центр Москвы в районе Волоколамского тоннеля столкнулись три автомобиля. Из-за аварии движение на участке было затруднено, сформировалась пробка. О пострадавших не сообщалось. Ранее столичный главк МЧС предупредил автомобилистов Москвы о возможном гололеде, особенно в утренние часы.