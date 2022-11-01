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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 12:13

Ребенок пострадал в ДТП с участием такси на Звенигородском шоссе в Москве

Его перевозили в автомобиле такси
Ирина РЕБРИКОВА
После аварии помощь медиков понадобилась ехавшему в такси ребенку

После аварии помощь медиков понадобилась ехавшему в такси ребенку

Фото: Иван МАКЕЕВ

В аварии, которая произошла около полудня 1 ноября на Звенигородской эстакаде в центре Москвы, пострадал ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он находился в автомобиле такси, который пострадал в ДТП. Возраст ребенка и его состояние не уточняются.

Ранее KP.RU сообщил об аварии, произошедшей на полосах движения в центр на Звенигородском шоссе. Там столкнулись три автомобиля, включая автомобиль такси. Из-за происшествия оказалась перекрыта одна из трех полос.

А утром 1 ноября крупное ДТП произошло на Ленинградском проспекте - на полосах движения в центр Москвы в районе Волоколамского тоннеля столкнулись три автомобиля. Из-за аварии движение на участке было затруднено, сформировалась пробка. О пострадавших не сообщалось. Ранее столичный главк МЧС предупредил автомобилистов Москвы о возможном гололеде, особенно в утренние часы.