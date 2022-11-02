Два человека стали жертвами ДТП с самосвалом и такси на улице 1905 года в Москве

Жертвами стали водитель такси и его пассажир Фото: Госавтоинспекция Москвы

По предварительной информации, два человека погибли в результате ДТП с самосвалом, такси и автобусом. Жертвами стали водитель такси и его пассажир, сообщает Госавтоинспекция Москвы.

Напомним, страшная авария произошла на улице 1905 года в Москве утром 2 ноября. Самосвал врезался в такси, полностью смяв легковушку, а затем «прокатил» ее в автобус. Легковушка смялась до такого состояния, что ее почти не видно между самосвалом и автобусом. На месте работают оперативные службы города.

По оперативным данным столичной прокуратуры, водитель самосвала скрылся с места аварии. За рулем грузовика, спровоцировавшего ДТП, был 27-летний мужчина.

Ранее KP.Ru сообщал, что в аварии, которая произошла около полудня 1 ноября на Звенигородской эстакаде в центре Москвы, пострадал ребенок. Он находился в автомобиле такси, который пострадал в ДТП.