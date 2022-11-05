Суд Москвы арестовал 89-летнего пенсионера, обвиняемого в убийстве и расчленении супруги

Обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза Фото: прокуратура Москвы

Суд заключил под стражу на два месяца 89-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве жены. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 3 января 2023 года, сообщили в Телеграм-канале столичной прокуратуры.

Установлено, что 3 ноября, находясь в квартире на улице Маршала Тухачевского, пенсионер поссорился с 83-летней супругой. Он нанес ей не менее двух ранений в шею, а затем отчленил голову, ноги и правую руку. Части тела обвиняемый выкинул с балкона квартиры.

Мужчина не признает вину. По словам дочери погибшей, ее родители часто ругались. Обвиняемому будут проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Ход расследования контролирует прокуратура.

Ранее KP.RU сообщал, что фрагменты тела нашли под окнами многоэтажки на улице Маршала Тухачевского. По подозрению в убийстве задержали 89-летнего мужа погибшей. В его квартире также обнаружили части тела женщины.