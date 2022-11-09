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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 12:46

Следователи начали следственные действия с матерью, выбросившей ребенка из окна в Москве

Женщину выписали из больницы и доставили на допрос
Мила ГЕНЬ
Следователи начали следственные действия с матерью, выбросившей ребенка из окна 11 этажа

Следователи начали следственные действия с матерью, выбросившей ребенка из окна 11 этажа

Фото: Следственный комитет России

Следователи приступили к проведению следственных действий с подозреваемой в убийстве малолетнего ребенка на юге Москвы. Мать, выбросившую свою годовалую дочь из окна с 11 этажа, доставили на допрос. Об этом сообщили в СКР по столице.

Расследование уголовного дела об убийстве малолетнего ребенка ведет Чертановский межрайонный следственный отдел областного следственного комитета. Сообщается, что подозреваемой 26 лет.

Как уже сообщал ранее KP.RU, 8 ноября 2022 года женщина, используя малозначительный повод, взяла малолетнюю дочь на руки и, подойдя к окну, выбросила ребенка с высоты 11 этажа. Малышку в тяжелом состоянии увезли в больницу, где утром 9 ноября она скончалась, несмотря на усилия врачей.

Мать девочки также госпитализировали в состоянии острого психоза. Сегодня женщину выписали из медицинского учреждения и доставили в подразделение СК, где следователи приступили к ее допросу.

Ранее говорилось, что в последние дни перед случившимся москвичка находилась в подавленном состоянии из-за развода.