Закрытый по требованию полиции южный вестибюль станции метро «Войковская» в Москве снова открыт

Южный вестибюль станции метро «Войковская» в Москве снова доступен для пассажиров Фото: Александр ГЛУЗ

Ранее закрытый для прохода пассажиров южный вестибюль станции Московского метрополитена «Войковская» снова доступен. Выходы с 4 по 7 открыты и работают в штатном режиме, о чём сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Как заявляют в ведомстве, вестибюль был закрыт по требованию полицейских - сейчас проход снова открыт. Между сообщениями о закрытии и возобновлении доступа прошло 27 минут. Причины временных ограничений не называются.

Ранее KP.Ru сообщал о том, что пассажиров просили пользоваться северным вестибюлем. Речь идет о выходах с первого по третий.

Также мы писали о предупреждении для пассажиров ОЖД о том, что с 7 ноября закрыта станция «Рижская» из-за строительства нового ТПУ.