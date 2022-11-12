Облачная погода и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в субботу 12 ноября

Несмотря на потепление, погода будет не слишком благоприятной для прогулок Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По прогнозу Росгидрометцентра 12 ноября воздух в Москве прогреется до +11 градусов. Такой показатель бьет рекорд 12-летней давности. До сих пор максимумом для этого дня считался показатель 2010 года, когда столбик термометра поднялся до +9,3 градуса.

Однако погода будет не слишком располагающей к прогулке. Во-первых, небо будет хмуриться весь день, ожидаются небольшие дожди. Во-вторых, весь день будет дуть сильный западный ветер, его скорость составит от 8 до 13 метров в секунду, а отдельных порывов - до 20 метров в секунду.

Атмосферное давление и днем, и ночью будет невысоким и составит 745 мм ртутного столба.

В ночь на воскресенье, 13 ноября погода не изменится. Только температура опустится до 6-8 градусов тепла.

Как сообщал KP.RU ранее, сильный ветер с ураганными порывами сохранится до утра понедельника, 14 ноября. С этого дня в Москву придет зима, синоптики обещают устойчивый минус и выпадение снега.