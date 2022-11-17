Синоптик Тишковец: сугробы в Москве соответствуют норме декабря

В Москве сформировались декабрьские сугробы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве сформировались декабрьские сугробы, сообщил в своем Телеграм-канале ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Станция ВДНХ фиксирует высоту снежного покрова в 8 см, станция в Тушино - почти столько же, 7 см, а станция на Балчуге - уже 11 см.

- Эти показатели на 3 недели опережает климатический график. Это норма первой декады декабря, - объяснил Евгений Тишковец.

При этом синоптики не прогнозируют затишья. Как уже сообщал KP.RU, в ночь на 18 ноября в Москве ожидается метель и гололедица. Снегопады, по прогнозу Росгидрометцентра, продлятся до конца этой недели. К выходным ветер немного утихнет, давление подрастет и станет морознее, и метель превратится в красиво кружащиеся снежинки.

А психологи в столице уже отмечают, что выпадение снега положительно сказывается на настроении москвичей и объясняют почему.