Мэр Москвы объяснил причину долгих закрытий больших участков подземки

Сергей Собянин назвал причину длительной приостановки работы отдельных участков столичной подземки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил горожанам, почему в последнее время закрывают на длительный период различные участки столичной подземки. В это время метростроители прокладывают под действующими ветками новые тоннели, рассказал градоначальник в интервью РИА Новости.

- Мы проходим под этими линиями метро прямо впритирочку и соединяем их вместе. Сложнейшая, просто архисложная работа, - отметил Сергей Собянин.

Напомним, с 12 ноября 2022 года практически на полгода закрылся отрезок Замоскворецкой линии метро Москвы от «Автозаводской» до «Орехово». Это было необходимо, чтобы обеспечить условия для проведения ремонта тоннеля от станции «Царицыно» до «Кантемировской».

Ранее KP.RU сообщил, что Сергей Собянин назвал сроки полного запуска Большой кольцевой линии метро в Москве. Пока на ней работают только 22 станции из 31-й.