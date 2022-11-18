Стало известно о самочувствии сидящего в спецприемнике блогера Некоглая

Некоглай ожидает депортации на родину. Фото: скриншот

Тиктокер Некоглай, которого решили депортировать из России больше недели назад, до сих пор находится в спецприемнике, но чувствует себя хорошо. Об этом в официальном Телеграм-канале блогера сообщил его менеджер со ссылкой на адвоката блогера.

- Мы через адвоката узнали, что сейчас Коля в спецприемнике и ждёт своей депортации. Я не знаю точно даты его депортации, но могу сказать, что он жив и здоров, - говорится в сообщении менеджера.

Также представители Некоглая поблагодарили всех за поддержку блогера. Который, к слову, 14 ноября отпраздновал 22-летие. Поздравления под постом о дне рождения собрало 142 тысячи комментариев.

Как сообщал KP.RU ранее, правоохранительные органы заинтересовались Некоглаем после того, как он снял ролик, в котором изобразил участника СВО. В ходе проверки выяснилось, что Николай Лебедев является гражданином Республики Молдова и находится в России незаконно. Его оштрафовали на 5000 рублей и решили выдворить из России.