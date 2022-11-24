Гидрометцентр: облачная погода, гололедица и до -4 градусов ожидаются в Москве 24 ноября

В ближайшие дни атмосферные осадки в столице не ожидаются Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в четверг, 24 ноября, прогнозируется облачная и бесснежная погода, гололедица. Днем столбики термометров покажут -4…-2 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба, влажность - 87%. В городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

В ночь на пятницу в столице резко похолодает: подморозит сразу до -9…-7 градусов, атмосферные осадки не ожидаются. Днем будет около -7…-5 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.

Как сообщал KP.RU, по словам синоптик центра «Фобос» Алины Котилевской, осадки в Москве прекратятся 24 ноября. Снег и мокрый дождь не ожидаются, однако в городе будет очень скользко: сформируется сильная гололедица. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд добавил, что к пятнице лед поддает и москвичам будет не так опасно ходить по тротуарам.