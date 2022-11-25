В Москве выявили 1074 новых случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1074 случая заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 1058 инфицированных COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 25 ноября.

Как сообщается, 233 человека попали в стационары из-за ухудшения самочувствия, еще 759 москвичей выздоровели от ковида, 12 человек умерли. Всего с начала пандемии COVID-19 в Москве зафиксировали 3 251 440 заражения инфекцией, вылечились 3 059 649 человек.

В России за последние сутки выявили 5 992 случая заболевания коронавирусом, госпитализировали 1255 человек. За тот же период умерли 56 пациентов с подтвержденным ковидом. Еще 5337 человек полностью выздоровели и сняты с учета.

Ранее KP.RU сообщал, что Москва попала в число 20 регионов РФ с выросшей заболеваемостью коронавирусом. В столице увеличение составило почти 30,9 процента. Также в Депздраве сообщили о росте заболеваемости населения гриппом и ОРВИ по сравнению с доковидными показателями.