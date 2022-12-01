За сутки в Москве выявили 1390 новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 3 258 203 случая заражения ковидом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1390 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 1405 инфицированных COVID-19, следует из данных опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф 1 декабря.

Госпитализация потребовалась для 204 человек, вылечились 1040 пациентов. Вирус унес жизни 15 москвичей. Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 3 258 203 случая заболевания ковидом, 3 065 259 горожан выздоровели, а 47 002 – умерли.

В России за последние 24 часа коронавирусом заболели 6785 человек, из них в стационары попали 1311 жители, 5865 пациентов вылечились от ковида, а 58 россиян умерли.

Ранее KP.RU сообщал, что число госпитализаций детей с гриппом и ОРВИ в Москве вдвое превысило доковидные показатели. Рост заболеваемости фиксируют и среди взрослого населения. По словам врача-инфекциониста Сергея Рябова, здоровый образ жизни – это лучшая профилактика болезней. Специалист советует больше двигаться и правильно питаться, а также рекомендует носить маски в общественных местах.