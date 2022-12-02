Синоптик Позднякова: сильные снегопады не вернутся в Москву раньше второй декады декабря

Снегопады в Москве возобновятся не раньше 10 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возвращения сильных снегопадов москвичам не стоит ждать раньше второй декады декабря, заявила в интервью «Москве 24» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

- Когда у нас ослабеют морозы, тогда вернутся снегопады, — добавила синоптик.

При этом она не исключила, что в ближайшую среду, 7 декабря из-за понижения атмосферного давления тоже прогнозируется выпадение осадков. Однако этот снег будет небольшим.

Ранее KP.RU сообщил, что в Москве в ближайшее время ослабнут ночные морозы, а дневные температуры останутся прежними.

Кроме того 3 и 4 декабря в столице возможно появление смога. В эти дни из-за высокого атмосферного давления, штиля и низких температур сложатся условия, которые будут мешать рассеиванию вредных выбросов в атмосфере.