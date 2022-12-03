Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 декабря 2022 12:53

Дептранс призвал москвичей к осторожности из-за аномальных морозов с 3 по 6 декабря 2022 года

Среднесуточная температура упадет более чем на 7 градусов ниже нормы
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Ночами столбики термометров будут показывать до -13 градусов

Ночами столбики термометров будут показывать до -13 градусов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве по прогнозам синоптиков ожидаются аномальные морозы. Ночами столбики термометров будут показывать до -13 градусов, сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Уточняется, что в ближайшие дни среднесуточная температура понизится более чем на семь градусов ниже климатической нормы. Пешеходов и автомобилистов призывают быть осторожными в непогоду.

«Одевайтесь теплее и берегите себя!» - добавили в Дептрансе.

Ранее KP.RU сообщал, что ночь на 3 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы. Воздух остыл до -13,5 градуса. Рано утром в городе можно было увидеть ледяные иглы и алмазную пыль. Эти осадки появляются при низких температурах и высокой влажности. Аномальные холода накрыли и Подмосковье. В МЧС региона также предупредили о крепких морозах с 3 по 6 декабря.