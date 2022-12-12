Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Московском регионе до 14 декабря

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве из-за сильного снегопада Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гидрометцентр России опубликовал предупреждение о желтом уровне опасности в столичном регионе. Предупреждение будет действовать с 21:00 13 декабря до 9 утра 14 декабря.

В этот период в Москве и Подмосковье ожидается сильный снегопад. Из-за него на дорогах возможны заносы. Также сообщается, что до 14 часов дня 14 декабря в Москве на дорогах сохранится гололедица. По области тоже предупреждают о скользких дорогах, однако синоптики считают, что ситуация улучшится после 21:00 во вторник.

Ранее KP.RU сообщал, что в понедельник, 12 декабря, столицу накрыли ледяные дожди. За предыдущую ночь выпало 17 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы декабря. Таким образом побит рекорд 1960 года.

Из-за непогоды городские службы Москвы перевели в усиленный режим работы. Последствия дождей ликвидируют более 80 тыс. сотрудников и 11 тыс. спецтехники.