В МЧС предупредили москвичей о сильном снегопаде до утра 16 декабря

На дорогах сохранится гололедица и образуются снежные заносы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве ожидается сильный снег, местами метель. На дорогах сохранится гололедица, образуются снежные заносы при ветре до 15 метров в секунду, предупредили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

В непогоду водителей просят снизить скорость, держать дистанцию, избегать резких маневров, например, перестроений, обгонов и опережений. Парковать автомобиль необходимо вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуют обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не оставлять детей без присмотра.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 15 декабря объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Порывы будут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действует до утра следующего дня. В четверг столбики термометров покажут от -3...-5 градусов, ночью подморозит до -7 градусов.