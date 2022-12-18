Аномальный снегопад подходит к финалу: Синоптик назвал дату ослабления осадков в Москве

Днем в столице подморозит до -4...-6 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве аномальный снегопад подходит к финалу: активный средиземноморский циклон «Эрдмут» будет постепенно покидать столичный регионе. Снег ослабнет в воскресенье утром, 18 декабря, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм канале «Погода от шефа»

В городе будет дуть северный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 752 мм ртутного столба. В Москве столбики термометров покажут -4...-6 градусов, а в области воздух остынет до -3...-8 градусов.

Метеоролог добавил: в понедельник в Московском регионе возможен небольшой снег, ночью подморозит до -10 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада. За минувшие сутки в регионе выпало до 50% от месячной нормы осадков.