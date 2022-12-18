Жителей Москвы предупредили о возможных задержках трамваев из-за снегопада

Маршруты некоторых трамваев могут быть изменены Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве из-за аномального снегопада возможны локальные задержки трамваев, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры в воскресенье, 18 декабря.

В связи с неблагоприятными погодными условиями некоторые маршруты городского общественного транспорта могут быть оперативно изменены. Пассажиров просят внимательно следить за сообщениями водителей трамваев.

Ранее KP.RU сообщал, что более 60 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково из-за снегопада. За прошедшие сутки в Москве выпало 15 миллиметров осадков, то есть треть месячной нормы декабря. По прогнозу синоптика центра погоды «Фобос» Михаила Леуса снег немного ослабеет утром 18 декабря, а активный средиземноморский циклон «Эрдмут» будет постепенно покидать столичный регион.