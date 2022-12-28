Гололедица, снежные заносы и до -2 градуса ожидаются в Москве 28 декабря 2022 года

Будет дуть северный, северо-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве в среду, 28 декабря, прогнозируется облачная погода, временами небольшой снег. На дорогах и улицах образовалась гололедица, местами появились снежные заносы. Днем столбики термометров покажут около -2…0 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба, влажность – 91%. В столице будет дуть северный, северо-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Ночью характер погоды практически не изменится: сохранится гололедица, продолжит идти снег. Воздух остынет до двух-четырех градусов мороза.

Днем, 29 декабря, ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха опустится до -2 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы 28 декабря из-за непогоды. По словам синоптика центра «МЕТЕО» Александра Шувалова к вечеру среды на улицах вырастут 10-сантимтеровые сугробы.