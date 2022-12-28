Синоптик Леус: две месячных нормы осадков выпали в Москве за декабрь

Минувшей ночью в столице выпало еще 3 мм осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с начала декабря выпало две месячных нормы атмосферных осадков – 102 миллиметра, сообщили ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале «Погода от шефа».

«…с начала первого зимнего месяца в столичной копилке небесной влаги уже 102 мм или ровно 2 декабрьских нормы», - подчеркнул метеоролог.

Синоптик добавил: по данным главной метеостанции ВДНХ, прошедшая ночь принесла в городе еще три миллиметра осадков. Высота сугробов вновь увеличилась до 30 сантиметров, что соответствует климатической норме последней декады января.

Сильные снегопады прошли и в области. Например, в Коломне высота снежного покрова составила 33 см, в Клину – 31 см, в Дмитрове – 29 см, а в Павловском-Посаде – 27 см.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 28 декабря прогнозируется облачная погода, снег и гололедица. На дорогах и тротуарах появятся снежные заносы. Из-за непогоды в столичных аэропортах задержали и отменили более 60 рейсов.