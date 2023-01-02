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НовостиПроисшествия2 января 2023 8:33

Один человек пострадал в аварии из восьми автомобилей на 3-й Магистральной улице в Москве

Столкнулись восемь автомобилей
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На месте ДТП работают оперативные службы города

На месте ДТП работают оперативные службы города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовая авария произошла на 3-й Магистральной улице в Москве 2 января: столкнулись восемь автомобилей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предварительно, в результате ДТП пострадал один человек, информация о его состоянии не уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы города. Сотрудникам столичной Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.

Ранее KP.RU сообщал, что грузовик влетел в стоящую на трассе машину на 89-м км МКАД утром 2 января. После столкновения легковушку отбросило к обочине. Информация о пострадавших не поступала. Движение в районе ДТП было сильно затруднено: работали две полосы из пяти. Водителей просили выбирать другие маршруты проезда.

Еще одна авария случилась в столице накануне, 1 января. Два автомобиля столкнулись на Большой Якиманке.