Два человека пострадали при столкновение такси и электробуса в Москве

В Москве на Шоссе Энтузиастов столкнулись такси и электробус Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на Шоссе Энтузиастов а районе дома 92 Б столкнулись пассажирский электробус 884-го маршрута и такси «Шкода-Рапид». В результате аварии травмы получили два человека, сообщает mk.ru.

По данным источника, ДТП произошло во вторник,10 января, примерно в 09:40. Пострадавшие - пассажиры такси, информация об их состоянии не уточняется. Сотрудникам столичной Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU писал, что вечером 6 января на Мичуринском проспекте в Москве столкнулись две легковушки и машина скорой помощи. На месте работали оперативные службы города, сведения о пострадавших не поступали. Из-за аварии была частично перекрыта проезжая часть, движение в сторону области осуществлялось по одной полосе.

Еще одно ДТП произошло 2 января на 3-й Магистральной улице: столкнулись восемь автомобилей.