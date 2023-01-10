Эксперт из Москвы рассказала, как минимизировать разрушения квартиры кроликом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кролики могут разрушить квартиру — рвать обои и грызть провода относится к их строительным инстинктам. Таким образом ушастики занимаются обустройством собственного дома. Кроме того, зубы кроликов постоянной растут и их нужно стачивать. Ветеринарный врач Ярослава Чепарева поделилась с KP.RU секретными способами утихомирить животное.

Как отметила специалист, каждый кролик — индивидуален. Некоторые животные могут адаптироваться в квартире за пару дней, другим может понадобиться несколько недель.

— При этом они действительно умеют рычать и хрюкать, защищая свой дом и еду. А еще — стучать зубами от удовольствия, — рассказала Ярослава Чепарева.

Хозяева кроликов сталкиваются с такой проблемой как погрызенные провода и ободранные обои. Первые можно попробовать защитить пластиковой гофрой. Но более действенный совет, который дала ветеринар — завести второго кролика, чтобы они друг друга отвлекали.

— 80% времени они будут проводить вместе. Для развлечения им можно давать мячики или втулку от туалетной бумаги, набитую травами и сеном. Поверьте, такую игрушку они оценят, — поделилась эксперт.

Ранее KP.RU писал, что директор Московского зоопарка Светлана Акулова порекомендовала не дарить на праздники кроликов и других животных.