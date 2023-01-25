Пожар в подвале театра «Русская песня» в центре Москвы потушили Фото: Ольга Крыльцова

Пожар в подвале театра «Русская песня» в центре Москвы потушили, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Пострадавших нет, сообщил источник.

Пожар ликвидирован. Площадь возгорания устанавливается.

При этом в пресс-службе театра уверяют, что возгорания у них не было. Собеседник ТАСС заявил, что оно произошло на стройке рядом со зданием.

Напомним, о пожаре в подвальном помещении театра «Русская песня» сообщал KP.RU. Пожарные получили сообщение о ЧП на Олимпийском проспекте и оперативно прибыли на вызов. Внутри здания оказалось плотное задымление.

Также ранее KP.RU писал о другом пожаре, в одной из школ столицы, в районе Сокол. Возгорание произошло в помещении на третьем этаже. Предварительно, неопознанные лица ударили по электрической сушилке для рук в школьном туалете, после чего и начался пожар.