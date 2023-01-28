Движение возле станции метро «Каширская» восстановили после пожара Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение возле станции метро «Каширская» восстановили, сообщает Телеграм-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Проезжую часть на съезде с Каширского шоссе на улицу Маршала Шестопалова перекрывали из-за пожара на станции.

Напомним, в 12:49 в Телеграм-канале Дептранса появилась информации об ограничении движения с Каширского шоссе на улицу Маршала Шестопалова. На фото с места происшествия попали пожарные расчеты. Причиной перекрытия стало возгорание на станции метро Каширская, в районе западного вестибюля, где проводилась реконструкция.

Спустя полтора часа дорожное ведомство объявило о восстановлении движения.

Как сообщал KP.RU, открытое горение на «Каширской» ликвидировали. Пожар начался в подсобке с инструментами и успел распространиться на 15 квадратных метров. С места происшествия эвакуировали 70 рабочих.