РЕН ТВ: склад с реактивным гранатометом и боеприпасами нашли в гараже на востоке Москвы

На востоке Москвы в одном из гаражей обнаружили взрывные устройства Фото: Мария ЛЕНЦ

На востоке Москвы в одном из гаражей сотрудники правоохранительных органов обнаружили взрывные устройства и оружие, в том числе гранатомет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, склад с боеприпасами располагался на улице Дворников. Полицейские вскрыли один из гаражных боксов и нашли там целый схрон с оружием: гранаты Ф-1, эластичную взрывчатку, светошумовую гранату, несколько питолетов и реактивный гранатомет. Правоохранители выясняют, кому принадлежит весь этот арсенал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что мужчину задержали с боеприпасами на Курском вокзале в Москве. Его остановили на рамке с металлодетекторами. Территория была оцеплена, на месте работали экстренные службы города: сотрудники МЧС, правоохранители, кинологи. . Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Взрывные устройства саперы увезли на утилизацию.