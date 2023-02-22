Станция МЦК «Лужники» в Москве снова работает на вход и выход

Станция МЦК (14) Лужники снова работает для входа и выхода пассажиров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Станция Московского центрального кольца (МЦК) «Лужники» снова работает для входа и выхода пассажиров. Ранее она была открыта лишь на выход, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

При этом южный вестибюль станции метро «Спортивная» доступен только на выход, а северный вестибюль – на вход и выход.

Ранее KP.RU писал, что режим работы вестибюлей станций метро у «Лужников» в Москве изменят 22 февраля из-за большого митинг-концерта «Слава защитникам Отечества». Вестибюли станций метро «Спортивная» и «Лужники» временно закрывали на вход. Пассажирам советовали пользоваться станциями «Лужники» МЦК и «Фрунзенская».

Уточняется, что на мероприятии выступят известные исполнители: Полина Гагарина, Григорий Лепс, Любэ», SHAMAN. Кроме того, в митигн-концерте должен поучаствовать президент РФ Владимир Путин.