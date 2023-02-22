В московском ТЦ «Авиапарк» прокомментировали массовую драку между подростками

Подростки устроили массовую драку в одном из столичных ТЦ. Фото: стоп-кадр видео

В Москве в торговом центре «Авиапарк» подростки устроили массовую драку, конфликт попал на видео. На ситуацию отреагировали представители ТЦ.

«Подобные ситуации в торговых центрах и местах с массовым скоплением людей, увы, не редкость. Ряд фактов, зафиксированных камерами видео наблюдения и со слов очевидцев, позволяют нам склоняться к версии, что школьники снимали постановочное видео, своего рода пранк», - рассказали KP.RU в пресс-службе «Авиапарка».

В ТЦ уточнили, что никто из участников потасовки не получил травмы и не обратился за медицинской помощью. Однако в подобных ситуациях для безопасности посетителей на место всегда вызывают сотрудников полиции. В этом случае представителе «Авиапарка» также обратились за помощью правоохранителей.

Ранее KP.RU писал, что массовая драка подростков в ТЦ «Авиапарк» в Москве попала на видео. В столичном СК по факту случившегося организовали проверку. Следователи допрашивают очевидцев, детали конфликта выясняются.