Уголовное дело возбудили после массовой драки между подростками в ТЦ «Авиапарк» в Москве

В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в ТЦ на Ходынском бульваре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) после массовой драки подростков в торговом центре «Авиапарк» на Ходынском бульваре, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Конфликт между юношами произошел 22 февраля 2023 года.

«В ходе мониторинга средств массовой информации сети Интернет сотрудниками полиции выявлены публикации с видеозаписями грубого нарушения общественного порядка в торговом центре, расположенном на Ходынском бульваре», - уточнили в ведомстве.

Как выяснилось, между молодыми людьми произошел бытовой конфликт, который перерос в массовую драку. Личности правонарушителей устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что массовая драка подростков в ТЦ «Авиапарк» в Москве попала на видео. Представители торгового центра предположили, что это был панк или постановочное видео. Стало известно, что одними из участников потасовки оказались ЧВК «Рендан» - неформалы с крашеными волосами и с изображением паука на одежде.