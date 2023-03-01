Собянин сообщил о рекордном пассажиропотоке на БКЛ в первые часы после открытия

В ТОП-3 самых популярных станций вошли «Текстильщики», «Сокольники» и «Марьина Роща» Фото: Иван МАКЕЕВ

На Большой кольцевой линии в первые часы после открытия зафиксировали рекордный рост количества пассажиров: было совершено свыше 190 тысяч поездок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Такие показатели только за первые несколько часов работы БКЛ — самая ясная и точная оценка важности и нужности этой огромной инфраструктуры для нашего города», - подчеркнул градоначальник.

В ТОП-3 самых популярных станций вошли: «Текстильщики», «Сокольники» и «Марьина Роща». Собянин отметил: он изначально был уверен, что БКЛ станет одним из самых удобных способов передвижения по Москве и будет популярна среди горожан.

Ранее KP.RU писал, что 1 марта Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по всей Большой кольцевой линии. В эксплуатацию ввели девять новых станций: Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Первые пять дней проезд по БКЛ будет бесплатным.