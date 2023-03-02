Территории возле станций Большой кольцевой линии благоустроили

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве около станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро сделали многофункциональные общественные пространства. Территории благоустроили, так появились парки и скверы, велодорожки, спортивные площадки и пункты проката, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, например, общественное пространство создали возле станции «Сокольники» БКЛ. Теперь к парку ведет аллея со скамейками-клумбами. Около «Кунцевской» обустроили пространство со сложным искусственным рельефом, там появится сквер и амфитеатр.

Кроме того, у станции «Кленовый бульвар» БКЛ специалисты разметили фонари, арт-объекты, высадили деревья и кустарники, а также разбили газоны.

Ранее KP.RU писал, что 1 марта Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по всей Большой кольцевой линии. Более 190 тысяч поездок совершили на БКЛ в первые часы после открытия. С 1 по 5 марта вход на станции БКЛ бесплатный.