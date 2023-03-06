В Москве выявили 1588 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Госпитализация потребовалась для 113 жителей столицы, 1934 пациента выздоровели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1588 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице COVID-заболели 2056, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в 6 марта.

Госпитализация потребовалась для 113 жителей столицы, еще 1934 пациента выздоровели, вирус унес жизни 11 человек. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 433 028 человек, 3 232 736 горожан вылечились, 48 273 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России коронавирусом заразились еще 11 163 человека. В попали 615 жителей страны, 9166 пациентов, 38 россиян умерли от последствий и осложнений болезни.

Ранее KP.RU писал, что первый компонент вакцины «Спутник V» закончился в Москве. В наличии также нет вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». В ближайшее время в столице ожидается поставка препарата Минздравом России. В Депздраве Москвы напомнили горожанам о возможности ревакцинации любым компонентом «Спутника V».