Оба компонента вакцины «Спутник V» доставили во все прививочные пункты Москвы

В медучреждения произведена поставка первого компонента вакцины от Минздрава России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве во все пункты вакцинации завезли оба компонента препарата «Спутник V», сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения. Ранее на официальном сайте мэрии города писали, что в наличии не было первого компоненте данной вакцины.

« Департаментом здравоохранения Москвы проводится постоянный мониторинг наличия вакцины в медицинских организациях, данные о необходимости поставок своевременно передаются Минздраву России», - подчеркнули в пресс-службе.

В Депздраве Москвы добавили, что вакцинироваться от COVID-19 без записи по живой очереди можно в пункте вакцинации в ГУМе, а также в Троицкой городской больнице. Кроме того, сделать прививку можно в десяти городских поликлиниках, необходима предварительная запись.

Ранее KP.RU писал, что в Москве выявили 1588 новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Госпитализация потребовалась для 113 жителей столицы, еще 1934 пациента выздоровели, 11 человек умерли.