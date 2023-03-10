Пенсионер напал с топором на двух мужчин в парке на севере Москвы

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек Фото: прокуратура Москвы

В Москве 65-летний пенсионер ранил топором двух мужчин. Одного из пострадавших госпитализировали в больницу, второму – оказали медицинскую помощь, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Уточняется, что в парке на улице Новая Ипатовка между тремя мужчинами произошел конфликт. Один из участников конфликта попытался зарубить своих оппонентов топором.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Прокуратура Северного административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мужчину допрашивают.

Ранее KP.RU писал, что мужчина без причины столкнул 15-летнего подростка под прибывающий поезд на станции «Киевская» Кольцовой линии метро. Юноша остался жив. В отношении злоумышленника возбудил уголовное дело. Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.