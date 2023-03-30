Пенсионер умер за рулем и устроил ДТП на северо-востоке Москвы

В Москве 81-летний мужчина умер за рулем автомобиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

На северо-востоке столицы пожилой водитель скончался прямо за рулем автомобиля, устроив ДТП. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным источника, инцидент произошел в среду вечером, 29 марта. Пенсионер всего на несколько километров отъехал от своего дома, ему резко стало плохо. Мужчина потерял сознание и умер. После этого транспортное средство влетело в иномарку. В результате аварии никто не пострадал.

Детали случившегося устанавливаются. Точную причину смерти мужчину определят после экспертизы. Он умер на 82-м году жизни.

Ранее KP.RU писал, что утром 29 марта 47-летний мужчина утонул в бассейне частного спортклуба на юго-западе Москвы. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Организована доследственная проверка.