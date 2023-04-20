В Москве за сутки выявили 1075 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 20 апреля в Москве зафиксировали 1075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Семь жителей столицы скончались от последствий осложнения заболевания. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Полностью оправиться от болезни и всех симптомов смогли 1154 пациента.

На стационарное лечение перевели 87 человек из-за ухудшения самочувствия и обострения ряда симптомов. Теперь за ними будут наблюдать специалисты, чтобы выстраивать наиболее эффективный курс лечения. Остальные люди с диагнозом коронавирус проходят лечение амбулаторно.

За весь период с начала пандемии в столице зафиксировали 3 498 703 случаев COVID-19, 3 308 521 пациент выздоровел после болезни, 48 617 человек умерли.

Накануне сообщалось о 987 заболевших в Москве. От последствий заболевания скончались девять жителей столицы, писал KP.RU. Также известно о трех случаях нового штамма вируса «Арктур».