Движение перекроют на участке проезда Девичьего поля в Москве 25 апреля

Автомобилистов просят заранее строить маршруты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве во вторник, 25 апреля, движение перекроют на проезде Девичьего поля. Ограничения будут действовать два часа – с 14:00 до 16:00, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Так, нельзя будет проехать на участке проезда Девичьего поля от улицы Плющихи до Новоконюшенного переулка. Автомобилистов просят заранее планировать поездки и учитывать дорожные ограничения.

Ранее KP.RU писал, что движение перекроют на нескольких улицах Москвы из-за пасхальных мероприятий. Нельзя будет проехать по участку Елисеевского переулка и вблизи нескольких кладбищ. Кроме того, на Елисеевском переулке будет временно запрещена парковка.

Также утром 23 апреля изменится схема движения в Малом Гнездниковском переулке. Здесь будут проходить киносъемки.