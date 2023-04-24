В Москве следователи устанавливают маршрут подозреваемой в убийстве новорожденного сына в туалете электропоезда Фото: Олег ЗОЛОТО

Столичные следователи устанавливают маршрут передвижения женщины, подозреваемой в убийстве новорожденного в туалете электропоезда. Основная версия следствия заключается в том, что девушка родила мальчика в санитарном узле общественного транспорта, после чего зарезала младенца.

Напомним, тело новорожденного нашли рано утром 24 апреля в электропоезде в районе столичного шоссе Фрязево. Мать младенца сразу же начали искать.

На теле ребенка обнаружили ножевые ранения в области шеи. Также во рту нашли ком бумаги, который не позволил малышу дышать.

Как писал KP.RU, СКР начал доследственную проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. Сейчас правоохранители отсматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность матери. Также назначена судебная медицинская экспертиза.