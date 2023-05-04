РБК: закрытый на ремонт участок Замоскворецкой линии метро откроют 10 мая

Участок Замоскворецкой линии метро закрыли 12 ноября 2022 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Участок Замоскворецкой линии московского метро между станциями «Орехово» и «Автозаводской» откроется для пассажиров 10 мая после шести месяцев ремонта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник близкий к Дептрасну.

В Дептрасне и Московском метрополитене пока официально не прокомментировали данную информацию.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова говорил, что движение на участке «зеленой» ветки возобновят в конце мая. А первый замруководителя Дептранса Роман Латыпов сообщал, что работы завершатся в «мае».

Напомним, 12 ноября 2022 года пять станций Замоскворецкой линии закрыли на ремонт из-за капитального ремонта тоннеля от «Царицыно» до «Автозаводской». На время ограничений для пассажиров запустили компенсационные автобусы.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин рассказал москвичам о возрождении трамвайного транспорта. По его словам, каждый день трамваи переводят около 600 тысяч человек.