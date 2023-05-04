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НовостиОбщество4 мая 2023 13:28

РБК: закрытый на ремонт участок Замоскворецкой линии метро откроют 10 мая

Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Участок Замоскворецкой линии метро закрыли 12 ноября 2022 года

Участок Замоскворецкой линии метро закрыли 12 ноября 2022 года

Фото: Евгения ГУСЕВА

Участок Замоскворецкой линии московского метро между станциями «Орехово» и «Автозаводской» откроется для пассажиров 10 мая после шести месяцев ремонта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник близкий к Дептрасну.

В Дептрасне и Московском метрополитене пока официально не прокомментировали данную информацию.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова говорил, что движение на участке «зеленой» ветки возобновят в конце мая. А первый замруководителя Дептранса Роман Латыпов сообщал, что работы завершатся в «мае».

Напомним, 12 ноября 2022 года пять станций Замоскворецкой линии закрыли на ремонт из-за капитального ремонта тоннеля от «Царицыно» до «Автозаводской». На время ограничений для пассажиров запустили компенсационные автобусы.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин рассказал москвичам о возрождении трамвайного транспорта. По его словам, каждый день трамваи переводят около 600 тысяч человек.