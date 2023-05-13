СК организовал проверку по факту гибели рабочего в центре Москвы

На месте происшествия работают следователи Фото: ГСУ СК России по Москве

Следственный комитет организовал проверку по факту гибели рабочего в центре Москвы, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Трагедия произошла днем 13 мая в ходе ремонтных работ в усадьбе «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты». Из-за обрушения перекрытий пострадали два рабочих, несмотря на оказанную медицинскую помощь, один из них скончался от полученных травм. Второй мужчина находится в больнице.

На месте происшествия работают следователи, они опрашивают очевидцев, изучают строительную документацию. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы, в том числе строительно-техническая и судебно-медицинская. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что строительная люлька с рабочим упала на улице Зорге в Москве. Мучжину госпитализировали в медицинское учреждение, информация о его состоянии не уточняется. На месте ЧП работали правоохранители.