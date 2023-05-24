Движение на БКЛ в метро Москвы восстановили после проверки состава

Сбой длился час Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском метрополитене движение на Большой кольцевой линии (БКЛ) восстановили и начали вводить в график. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Ранее KP.RU писал, что в 16:00 интервалы движения поездов на БКЛ были увеличены из-за проверки составов. Сначала поезда не ходили от «Кленового бульвара» до «Савёловской»., затем движения не было от «Кленового бульвара» до «Нижегородской». Через час поезда начали вводить в график. Пока не уточняется, что стало причиной сбоя.

Как писал KP.RU, несколько месяцев назад в столичном метро неоплативший проезд мужчина ударил пассажирку ногой за замечание. Пострадавшая обратилась в больницу, медики зафиксировали телесные повреждения. Пассажира привлекли к уголовной ответственности.