Певица Mary Gu дала концерт на станции «Маяковская» в метро Москвы

Сегодня на станции «Маяковская» выступила певица Mary Gu Фото: Департамент транспорта Москвы

В Московском метрополитене в четверг, 25 мая, на станции «Маяковская» выступила певица Mary Gu. Она подготовила выступление в рамках проекта «Музыка в метро», сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Mary Gu исполнила для пассажиров подземки несколько популярных треков в акустической аранжировке. Горожане услышали хиты «Калифорния», «Подруга», «Не влюбляйся», «Ненавижу города» и «Bad Trip». Концерт получился очень необычным, зрители отложили свои дела и наслаждались пением девушки.

«Сегодня был особенно романтичный и трогательный концерт», - подчеркнули в Дептрансе.

Ранее KP.RU писал, что 28 марта репер Баста дал концерт на станции «Курская» Кольцевой линии метро в Москве. Он исполнил свои самые популярные хиты. А 17 апреля HammAli & Navai выступили с концертом на станции «Таганская».